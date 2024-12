CBF - O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, demitirá seu diretor de comunicação, Rodrigo Paiva, assim que ele voltar de férias, no dia 8 de janeiro. O motivo da quebra do vínculo se dá pelo apoio do profissional a Ronaldo Fenômeno em sua candidatura à presidência da CBF. A informação é do colunista Juca Kfouri. Corinthians - O clube paulista tem interesse na contratação da atacante Marta, que está há oito temporadas defendendo o Orlando Pride, dos Estados Unidos. A revelação foi feita pela diretora de futebol feminino do Timão, Iris Sesso, em entrevista ao podcast do clube, o PoropoPOD. Palmeiras - Facundo Torres, atacante uruguaio de 24 anos, chegou a São Paulo nesta quarta-feira para fechar com o clube paulista. O jogador, que é versátil mas atua principalmente pela ponta-direita, irá custar cerca de US$ 12 milhões (R$ 72,5 milhões) aos cofres palmeirenses. Atlético-MG - O Galo anunciou nesta quarta-feira o fim do ciclo do atacante Alan Kardec, de 35 anos. O vínculo do atleta, que se encerra no dia 31 de dezembro, não será renovado. Além dele, Eduardo Vargas também teve saída oficializada pela direção do clube mineiro, sob os mesmos moldes. São Paulo - O Porto-POR gostou da oferta do Tricolor pela liberação antecipada de Wendell, mas os paulista congelaram o negócio para acelerar saídas do elenco. O clube corre para liberar espaço na folha salarial para comportar a chegada de do lateral-esquerdo, que já está acertado financeiramente, mas precisa enxugar a folha para que os valores fiquem dentro do teto estipulado. Fórmula 1 - Sergio Pérez anunciou por meio das redes sociais, nesta quarta, o fim do vínculo com a Red Bull Racing (RBR). A decisão, segundo o comunicado, foi um acordo entre as duas partes. No total, pela escuderia austríaca, foram 90 corridas com cinco vitórias, 29 pódios, três poles e oito voltas mais rápidas em corridas. Galvão Bueno - O narrador e a TV Bandeirantes abriram conversas para a negociação de um acordo para ele ser a voz principal da próxima temporada da F1. A informação foi veiculada primeiramente pelo jornalista Flávio Ricco. Leticia Bueno, filha e empresária de Galvão, esteve em reunião com a Band para definir o futuro do narrador. Por enquanto, não há nada definido.