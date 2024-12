Veja quem venceu cada um dos prêmios Fifa The Best na edição de 2024

A Fifa realizou, nesta terça-feira (17), o evento de premiação do The Best, em Doha, no Qatar. A cerimônia premiou os destaques do futebol ao longo da última temporada. A premiação teve destaque para os brasileiros. Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo, assim como Marta venceu o prêmio de gol mais bonito do futebol feminino. Thiago Maia, do Inter, recebeu o prêmio Fair Play pelas ajudas nas enchentes no Rio Grande do Sul, e Gui Gandra, xodó do Vasco, foi eleito o torcedor do ano. Evento contou com a presença do presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino.

VEJA OS VENCEDORES DE CADA PRÊMIO

Melhor jogador: Vini Jr.

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí

Prêmio Puskas (gol mais bonito masculino): Alejandro Garnacho

Prêmio Marta (gol mais bonito feminino): Marta

Melhor goleiro: Emiliano Martínez

Melhor goleira: Alyssa Naeher

Melhor técnico do futebol masculino: Carlo Ancelotti

Melhor técnica do futebol feminino: Emma Hayes

Torcedor do ano: Guilherme Gandra

Fair Play: Thiago Maia

Seleção masculina da temporada: Emiliano Martínez; Carvajal, Rúben Dias, Rüdiger e Saliba; Rodri, Toni Kroos e Bellingham; Yamal, Vini Jr e Haaland.

Seleção feminina da temporada: Alyssa Naeher; Battle, Paredes, Girma e Bronze; Horan, Guijarro, Gabi Portilho e Bonmatí; Paralluelo e Graham Hansen.