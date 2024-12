Copa Intercontinental - Real Madrid e Pachuca disputam o título do antigo Mundial de Clubes nesta quarta-feira, às 14h. A final será decidida em jogo único, que terá Lusail Stadium, no Catar, como palco. Ronaldo Fenômeno - O ídolo vai se candidatar à presidência da CBF. Ou pelo menos tentar, quando o processo eleitoral começar. De todo modo, a campanha do ex-jogador terá um pontapé inicial, efetivamente, em janeiro de 2025. Ronaldo tem uma tarefa complicada de furar a bolha das federações estaduais e entender melhor as demandas delas. Para isso, planeja uma viagem pelo Brasil para conversar de forma direta com os cartolas que detêm o maior peso dos votos na eleição da CBF. O mandato do atual presidente, Ednaldo Rodrigues, termina em março de 2026. Juventude - O Papo anunciou nesta terça-feira seu primeiro reforço para a temporada de 2025. Trata-se do lateral-direito Reginaldo, vice-campeão da Série B com a equipe em 2023. Neste ano, o defensor atuou pelo Ordabasy, do Cazaquistão, onde fez 19 jogos. Em sua primeira passagem pelo Juventude, Reginaldo chegou por empréstimo e atuou em 33 partidas, se firmando como titular. CBF - O gaúcho Rafael Klein foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão. Ele foi acompanhado dos auxiliares Neuza Back e Nailton Júnior, e do melhor VAR, o paranaense Wagner Reway. O gaúcho apitou 21 jogos da competição, o último foi a vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na rodada final. Richarlison - O Flamengo é mais um interessado no atacante do Tottenham. O maior empecilho, porém, é financeiro: enquanto o Rubro-Negro comunicou nos bastidores que estaria disposto a pagar até 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) pela transferência, os ingleses com quem o atacante tem contrato até junho de 2027, tem pedido 40 milhões de euros (R$ 260 milhões). Surfe - O surfista Pedro Scooby é a favor da piscina de ondas artificiais na competição dos Jogos Olímpicos. A ideia já é cotada para Los Angeles, em 2028. "Eu acho justo o campeonato em piscina de onda, porque são só de quatro em quatro anos. Diferente do Circuito Mundial, que acontece durante o ano inteiro, com dez etapas. Imagina você chegar ali naquele dia e a natureza não cooperar, como já aconteceu nas últimas duas Olimpíadas", disse Pedro Scooby, ao UOL.