Conmebol - O Palmeiras saiu da liderança do ranking da entidade, utilizado para definir os potes para as disputas da Libertadores e da Sul-Americana de 2025. A lista atualizada para 2025 tem o River Plate em primeiro, os paulistas em 2º, Boca Juniors e Flamengo em 3º e 4º, respectivamente, e o Peñarol fechando o top-5. Argentina - O Vélez Sarsfield se sagrou campeão argentino, mas embolsou uma premiação muito menor que a dos times que se salvaram do rebaixamento no Brasileirão. O clube recebeu 500 mil dólares (R$ 3 milhões na cotação atual) pela taça, e a quantia corresponde a menos de 1/5 do que o Bragantino, 16º colocado do Brasileirão, levou: R$ 16,3 milhões. O valor é 16 vezes inferior ao prêmio dado ao campeão brasileiro. O Botafogo faturou R$ 48,1 milhões por ter ficado em primeiro na Série A. Fluminense - Mário Bittencourt, presidente do clube, concedeu entrevista coletiva nesta segunda e informou que busca um investidor para a SAF e venda de controle do futebol para 2025. O mandatário também anunciou a permanência do técnico Mano Menezes e admitiu contatos pelo atacante Richarlison, que hoje está no Tottenham, da Inglaterra. Mário também indicou a saída de John Kennedy e afirmou que Felipe Melo não vai ficar no elenco, mas não descarta a permanência no clube em outra função. Flamengo - Giorgian de Arrascaeta será o novo camisa 10 do Rubro-Negro. Ele recebeu uma ligação do presidente Rodolfo Landim durante as férias para ser oficializado com o número. Desde que Gabigol trocou a clássica camisa de Zico pela 99, após uma série de polêmicas na temporada, a numeração estava vaga. Justiça - A CPI das Apostas no Senado vai terminar os trabalhos sem ouvir os jogadores Lucas Paquetá, do West Ham, e Luiz Henrique, do Botafogo. Ambos foram convocados, mas conseguiram postergar a presença a ponto de a oitiva se tornar inviável, diante dos prazos da CPI e do recesso parlamentar. O relator da CPI é Romário (PSB-RJ), que pretende apresentar o documento com as conclusões dos trabalhos em 5 de fevereiro, após o recesso, que começa sexta-feira. A votação do relatório fica prevista para a semana posterior à apresentação do relatório, dia 11 ou 12 de fevereiro.