Neymar quer disputar quarta Copa do Mundo em 2026

Neymar, camisa 10 do Al-Hilal e artilheiro da seleção brasileira, revelou desejo de disputar mais uma Copa do Mundo com a camisa do Brasil.

O atacante do Al-Hilal disse que tem como objetivo disputar sua quarta Copa do Mundo com a Amarelinha: "Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui, no meu clube", revelou, em entrevista ao podcast Bartoli Time, da RMCSport.



Neymar se lesionou em outubro de 2023, durante um Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias, e ficou de fora dos gramados por mais de um ano. O atleta teve rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo. Após retorno, o atleta teve nova lesão constatada, desta vez uma ruptura no tendão da coxa esquerda, menos grave que a primeira, mas que o retirou novamente do campo por pelo menos o restante de 2024.



O atleta disputou três Copas do Mundo com o Brasil: 2014, 2018 e 2022. Em sua estreia na competição, Neymar viu de fora a seleção ser eliminada pela Alemanha na goleada por 7 a 1. O jogador sofreu forte entrada do colombiano Zuñiga durante o torneio, e acabou lesionando a vértebra lombar. Nas edições seguintes, a Canarinho foi eliminada por Bélgica e Croácia, respectivamente.