Copa Intercontinental - Neste sábado, às 14h, Pachuca x Al Ahly se enfrentarão pelas semifinais do antigo Mundial de Clubes. O vencedor do confronto disputará o título com o Real Madrid na decisão.

Palmeiras - O clube anunciou, nesta quinta-feira, a rescisão do contrato do atacante Dudu. O jogador ainda tinha compromisso com o clube até o término de 2025, com possibilidade de renovação automática a partir de metas atingidas, mas as duas partes decidiram encerrar o vínculo amigavelmente. O atleta, que completará 33 anos em janeiro, tem acerto encaminhado para vestir a camisa do Cruzeiro. Dez anos após sua chegada, despede-se da agremiação da zona oeste paulistana como ícone de um período extremamente vitorioso, com títulos empilhados do nível estadual ao continental.

Justiça - O Ministério Público da Suécia encerrou a investigação de estupro que envolvia o atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, por falta de provas. O camisa 9 do Real Madrid foi acusado por estupro durante viagem a Estocolmo, na Suécia. O atacante francês foi à cidade em viagem com o colega ex-PSG, Nordi Mukiele, em outubro, durante data Fifa. De acordo com a acusação, Mbappé teria se encontrado com uma mulher no Hotel Bank, após ida a festa no clube Discoteca V.

Basquete - Lenda da modalidade, Amaury morreu na madrugada desta quinta-feira segundo a Confederação Brasileira de Basquete. Tendo construído uma imponente história no esporte, para além de bicampeão mundial, o atleta foi quatro vezes vencedor do sul-americano. De acordo com a família, a morte foi em decorrência a "diversas complicações da idade. Ele estava ao lado dos netos e outros parentes mais próximos em São Paulo no momento. O velório será aberto aos fãs e acontecerá na rua São Carlos do Pinhal, 376, das 10h às 18h.

Rebeca Andrade - A atleta, juntamente de Caio Bonfim, conquistou o Troféu Rei Pelé e foram eleitos os melhores atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico 2024. Com quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris, Rebeca chegou a seis pódios na carreira e se tornou a atleta brasileira mais premiada da história. Rebeca Andrade não compareceu ao evento, mas deixou uma mensagem no telão. O técnico dela, Xico Porath, esteve presente e garantiu que ela já pensa nas Olimpíadas de 2028.