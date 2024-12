Liga dos Campeões - Resultados desta quarta-feira: Atlético de Madrid 3x1 Slovan Bratislava e Lille 3x2 Sturm, Benfica 0x0 Bologna, Milan 2x1 Estrela Vermelha, Borussia Dortmund 2x3 Barcelona, Feyenoord 4x2 Sparta Praga, Juventus 2x0 Manchester City, Stuttgart 5x1 Young Boys e Arsenal 3x0 Mônaco. Copa do Mundo - A Fifa confirmou nesta quarta, em reunião extraordinária do Conselho da entidade, as sedes das Copas do Mundo de 2030 e de 2034. A Copa de 2030 terá Espanha, Portugal e Marrocos como países sede, mas três partidas serão realizadas na América do Sul em celebração ao centenário da competição. Já a Copa de 2034 será recebida pela Arábia Saudita. O projeto saudita ganhou amplo apoio entre os asiáticos, em movimento semelhante ao que houve com o Qatar para 2022, e foi o único oficializado. Hugo Mallo - O ex-jogador do Inter foi declarado culpado pelo crime de abuso sexual. O lateral-direito havia recorrido a pena para o Tribunal Provincial de Barceona, mas teve o seu pedido foi negado. Mallo foi considerado culpado por abuso sexual em setembro, quando ainda era jogador do Celta de Vigo, em 2019. Seis juízes decidiram, por unanimidade, pela condenação do atleta de 33 anos. Justiça - Jorge Luís Sampaio Santos, ex-presidente da Mancha Verde, se entregou à polícia no início da tarde desta quarta em meio às investigações da emboscada contra a Máfia Azul, do Cruzeiro, que deixou um morto e 17 feridas no final de outubro. Ele tem um mandado de prisão provisória e estava há mais de um mês foragido. Jorge Luís cumpriu sua promessa e se apresentou às autoridades. Em nota pública divulgada no início da semana, ele havia antecipado que se entregaria, embora não tivesse cravado uma data, "apesar de reconhecer a dificuldade dessa decisão" e se declarar inocente. Palmeiras - O clube está otimista quanto à permanência de João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do clube, que está na mira do Flamengo. João Paulo comunicou o Palmeiras sobre o interesse do Flamengo logo após a procura do time carioca. A presidente Leila Pereira quer que o profissional continue no clube e tem confiança de que isso vai acontecer. Tênis - O brasileiro João Lucas Reis, 24, tornou-se o primeiro tenista profissional da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) ainda em atividade a se assumir gay. Atual número 367º do ranking, Reis, natural de Recife, publicou nesta semana uma foto no Instagram celebrando o aniversário do companheiro, o ator Guilherme Ricardo. "Feliz aniversário. Feliz vida. Te amo muito", escreveu o tenista na legenda.