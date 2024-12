Confira a tabela da 1ª fase do novo Gauchão

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, na manhã desta terça-feira (10), a tabela básica da 1ª fase do Gauchão de 2025. A primeira rodada da competição regional está marcada para dia 22 e 23 de janeiro. Em suas estreias, a dupla Gre-Nal jogará fora de casa. O Inter enfrentará o Guarany de Bagé e o Grêmio enfrentará o Brasil de Pelotas, ambos em suas respectivas cidades. O primeiro duelo entre os coirmãos, por sua vez, está marcado para a sexta-rodada, dia 8 ou 9 de fevereiro.

Neste ano, o Campeonato Gaúcho será disputado em um formato novo. As 12 equipes participantes foram divididas em três grupos com quatro times cada. No decorrer da 1ª fase, os competidores duelarão apenas com os adversários fora do seu grupo, totalizando assim, oito confrontos. Os líderes e o segundo colocado com a melhor campanha avançarão para as semifinais.

Confira a tabela do Gauchão 2025:



1ª rodada - quarta ou quinta-feira (22/1 ou 23/1)



São Luiz x Avenida

Juventude x Ypiranga

Brasil de Pelotas x Grêmio

Guarany de Bagé x Inter

Monsoon x Caxias

São José x Pelotas



2ª rodada - sábado ou domingo (25/1 ou 26/1)

Brasil de Pelotas x Guarany de Bagé

Inter x Juventude

Grêmio x Caxias

Avenida x Ypiranga

Pelotas x Monsoon

São Luiz x São José



3ª rodada - quarta ou quinta-feira (29/1 ou 30/1)

Juventude x Guarany de Bagé

Pelotas x Avenida

Monsoon x Grêmio

São José x Inter

Ypiranga x São Luiz

Caxias x Brasil de Pelotas



4ª rodada - sábado ou domingo (1°/2 ou 2°/2)

Guarany de Bagé x Pelotas

Brasil de Pelotas x São José

Ypiranga x Monsoon

Caxias x Juventude

Grêmio x São Luiz

Inter x Avenida



5ª rodada - quarta ou quinta-feira (5/2 ou 6/2)

Juventude x Grêmio

Inter x Brasil de Pelotas

Monsoon x Guarany de Bagé

São Luiz x Pelotas

São José x Ypiranga

Avenida x Caxias



6ª rodada - sábado ou domingo (8/2 ou 9/2)

Grêmio x Inter

Pelotas x Brasil de Pelotas

Monsoon x Avenida

Caxias x São Luiz

Juventude x São José

Ypiranga x Guarany de Bagé



7ª rodada - quarta ou quinta-feira (12/2 ou 13/2)

Avenida x Juventude

Grêmio x Pelotas

São José x Monsoon

São Luiz x Inter

Brasil de Pelotas x Ypiranga

Guarany de Bagé x Caxias