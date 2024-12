Campeonato Gaúcho - A Federação Gaúcha de Futebol confirmou nesta terça a tabela do Gauchão de 2025. Na primeira rodada, disputada dia 22 ou 23 janeiro, o Inter x Guarany de Bagé e Grêmio x Brasil de Pelotas se enfrentarão. A dupla fará sua estreia fora de casa. Já o primeiro Gre-Nal do ano acontecerá na sexta rodada, prevista para dia 8 ou 9 de fevereiro. Liga dos Campeões - Resultados dos confrontos desta terça-feira, pela 6ª rodada da fase de grupos,: Dínamo 0x0 Celtic, Girona 0x1 Liverpool, Stade Brestois 1x0 PSV, Shakhtar Donetsk 1x5 Bayern, Brugge 2x1 Sporting, RB Salzburg 0x3 PSG, RB Leipzig 2x3 Aston Villa, Leverkusen 1x0 Inter de Milão e Atalanta 2x3 Real Madrid. Nesta quarta-feira, Atlético de Madrid x Slovan Bratislava e Lille x Sturm se enfrentam às 14h45min. Já as 17h, é a vez de Benfica x Bologna, Milan x Estrela Vermelha, Borussia Dortmund x Barcelona, Feyenoord x Sparta Praga, Juventus x Manchester City, VfB Stuttgart x Young Boys e Arsenal x Mônaco entrarem em campo. Flamengo - Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo presidente do Flamengo. Recebendo 1.731 votos no total, ele venceu seu concorrente Rodrigo Dunshee, da situação e venceu a eleição nesta segunda-feira. Os números finais foram: Bap com 1.731 votos, Dunshee com 1.166 e MGM com 363. Foram cinco votos brancos e sete nulos. Bap era o principal candidato da oposição. Ele fez parte da atual gestão, mas, sem o apoio de Rodolfo Landim, lançou a candidatura própria. Copa do Mundo - Ibrahim AlKassim, secretário-geral da candidatura da Arábia Saudita para a realização da Copa do Mundo de 2034, disse que é possível realizar o evento durante os meses de junho e julho no país. No período, as temperaturas médias podem superar os 40°C nas cidades-sede. O secretário-geral deu a entender que o final do ano seria mais indicado para o evento. Justiça - A troca de empresas de segurança está levantando suspeitas no Corinthians. A substituição da Verssat Segurança pela Workserv Serviços Terceirizados, que prestou serviços até 27 junho, entrou na mira da Polícia Federal. Os gastos com segurança do clube paulista, durante o período de auação da empresa, subiram em cerca de 125%. Apesar de ser bem mais cara que a anterior, a Workserv não estava regularizada pela PF e nem tinha o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível.