Boxeadora Beatriz Ferreira viaja domingo para Mônaco para defender o título mundial pela 1ª vez

A multicampeã Beatriz Ferreira, que deixou a carreira olímpica para se dedicar ao profissionalismo, luta dia 14, em Montecarlo, no Principado de Mônaco em sua primeira defesa do título mundial dos pesos leves (até 60 quilos), versão Federação Internacional de Boxe.A adversária da brasileira será a experiente francesa Licia Boudersa, de 32 anos, dona de um cartel de 23 vitórias (quatro nocautes), duas derrotas e dois empates. Sua última luta foi em 11 de outubro, quando venceu a compatriota Marina Sakharov, por pontos, após seis assaltos.Aos 31 anos, Beatriz Ferreira acumula cinco vitórias (dois nocautes) no profissionalismo. No amador, foi vice-campeã mundial e conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Tóquio e bronze em Paris.Bia fez sua preparação em São Paulo, juntamente com o técnico Mateus Alves. Durante parte dos treinamentos, a brasileira teve a ajuda de duas sparrings argentinas. A intenção da boxeadora nacional é unificar os cinturões da categoria dos pesos leves em 2025.