Fifa divulga datas, horários e locais dos jogos da Copa do Mundo de Clubes

A Fifa divulgou neste sábado (7) a tabela detalhada com dias, horários e estádios dos confrontos da fase de grupos da Copa do Mundo de Clube 2025. A primeira edição da nova competição será disputada nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho.

De acordo com a programação da entidade, o Palmeiras será o primeiro time brasileiro a entrar em campo. O time da Barra Funda vai estrear na competição diante do Porto, de Portugal, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo dia, mais tarde, o Botafogo terá o seu primeiro compromisso diante do Seatle Sounders, dos EUA, às 23h (de Brasília), no Lumen Field Stadium, em Seatle.

A trajetória do Flamengo na competição começa no dia 16, às 22h (de Brasília), contra o Esperánce, da Tunísia, no Lincoln Financial Stadium, na Filadélfia. No dia seguinte, será a vez de o Fluminense jogar contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 13h.

"Este calendário de jogos é muito mais do que uma lista de jogos emocionantes entre os melhores clubes do mundo, ele mostra que o futebol de clubes pode, e será, verdadeiramente global. Vamos mostrar ao mundo", comentou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Agenda dos clubes brasileiros:

Grupo A

15/06: Palmeiras x Porto (20h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

19/06: Palmeiras x Al Ahly (14h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

23/06: Inter Miami x Palmeiras (23h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami



Grupo B

15/06: Botafogo x Seattle Sounders (21h de Brasília), Lumen Field, Seattle

19/06: PSG x Botafogo (20h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles

23/06: Atlético de Madri x Botafogo (14h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles



Grupo D

16/06: Flamengo x Espérance (23h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

20/06: Flamengo x Chelsea (16h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

24/06: León x Flamengo (23h de Brasília),Camping World Stadium, Orlando



Grupo F

17/06: Fluminense x Borussia Dortmund (14h de Brasília), Camping World Stadium, Orlando

21/06: Fluminense x Ulsan (20h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

25/06: Mamelodi Sundowns x Fluminense (17h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami