Campeonato Brasileiro de Salto encerra em grande estilo em Porto Alegre

Com a premiação de atletas de quatro categorias, o Campeonato Brasileiro de Salto - Amazonas 2024, chegou ao fim no domingo (1º), em Porto Alegre. Desde a quinta-feira (28), o evento reuniu 97 competidoras de todo o País, na sede da Sociedade Hípica Porto Alegrense, na zona sul da capital gaúcha. O evento serviu também para inaugurar a nova sede da Hípica, repaginada.

O Rio Grande do Sul liderou em número de representantes, com 59 amazonas inscritas, seguido por Santa Catarina, que enviou 22 competidoras para o evento. São Paulo teve 9 participantes confirmadas, enquanto o Paraná contou com 4 inscritas.

Gestão

A edição deste ano também marcou o encerramento da gestão de Karina Johannpeter na Federação Gaúcha de Esportes Equestres (FGEE). Durante os últimos três anos, Karina trouxe inovações estruturais e administrativas que transformaram a entidade, destacando-se pela governança moderna e pelo fortalecimento da prática equestre no estado. Entre suas realizações, estão:

- A Instauração do Tribunal de Justiça Desportiva Hípico do RS (TJDH-RS) e da Comissão Disciplinar.

- A atualização das Normas Gerais da FGEE, alinhando a entidade com as melhores práticas nacionais.

- O fortalecimento de eventos estaduais, nacionais e internacionais, como o Campeonato Sul-Americano da Juventude 2023 e a Copa Gaúcha de Escolas.

Sob sua liderança, a FGEE também conquistou um recorde de convocação de conjuntos gaúchos para competições internacionais, como o Campeonato Sul-Americano de 2023, e ampliou o alcance de eventos como os Jogos Equestres Gaúchos.

Legado e desafios futuros

Karina encerra sua gestão com um balanço positivo e a sensação de dever cumprido. Durante a cerimônia de encerramento do campeonato, ela destacou o crescimento do esporte no estado e agradeceu o apoio recebido. “Construímos uma base sólida para o futuro do hipismo no Rio Grande do Sul, promovendo a profissionalização e o acesso ao esporte”, afirmou.

Confira os conjuntos vencedores do Campeonato Brasileiro de Salto - Amazonas 2024

Amazona Aspirante (0,90m)

Ouro: Sofia Ferreira Hoepcke Comelli com Ozíris Itapuã (SC)

Prata: Julia Queiroz Matos com Victoria JC (SC)

Bronze: Luiza Pedroso Ziger com Gentil da Vista (RS)

Amazona B (1,00m)

Ouro: Maria Carolina F Dunzer Schneider Severo com Carlota Top Car (SC)

Prata: Julia Diener Freire com Farewell Jmen (SC)

Bronze: Vitória Rizzi de Almeida com Apollo (RS)

Amazona B1 (1,00m)

Ouro: Cinara Machado Silveira com FG Alegra (RS)

Prata: Maria Fernanda Falk com Capadócia Cristal (RS)

Bronze: Bruna Ferreira da Costa Fischer com Calandria Aja (RS)

Amazona A (1,10m)

Ouro: Giovana Cicci Farinha Moura com Galileo Jmen (SP)

Prata: Eduarda Gigoski Pacheco com Noir (RS)

Bronze: Valentina Bassanello com CEHJUR Angelina (RS)

Amazona (1,20m)

Ouro: Beatriz Bier Johannpeter com Dublin Jmen (SP)

Prata: Maria Perez Coelho Bento com Imperador Ipiranga (SP)

Bronze: Helena Dorigon Vieira com CS Escócia (SC)

Amazona Top (1,30m)

Ouro: Anna Katharina Laureano Brukhnova com No Limit Flores (SP)

Prata: Maria Vitória Gastão da Rosa com HF Cardento (PR)

Bronze: Cristina R Marques Brambilla com Caribenha Jmen II (RS)