Rio e Niterói se juntam em disputa contra São Paulo para sediar Pan-31

As prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói oficializaram nesta terça-feira (3) ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) a intenção de sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. As cidades entraram na disputa com São Paulo, que já havia manifestado no ano passado interesse em receber o evento.

O Brasil só poderá ter uma representante na disputa junto à organizadora Panam Sports, que será definida pelo COB em janeiro. A escolha da cidade-sede do evento ocorre em agosto do ano que vem. Assunção (Paraguai) e dirigentes mexicanos já manifestaram interesse em disputar, mas ainda não houve oficialização das candidaturas.

Os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), apresentaram a carta de intenções ao presidente do COB, Paulo Wanderley, e ressaltaram a experiência do Estado na realização de grandes eventos.

"A gente larga com uma vantagem muito grande em razão dessa infraestrutura já existente, tanto no Rio como em Niterói. Os benefícios de não ter que fazer novas estruturas, construções de novos equipamentos, nos coloca numa vantagem comparativa muito grande. Fora a experiência na realização de grandes eventos", disse Paes.

O Rio de Janeiro sediou o Pan de 2007, em evento elogiado pelos dirigentes da Odepa (Organização Desportiva Panamericana), antigo nome da Panam Sports. A competição, que teve seu orçamento estourado, era vista pelos dirigentes esportivos brasileiros como uma espécie de teste para a candidatura olímpica. Dois anos depois, em 2009, o Rio de Janeiro foi escolhido como sede das Olimpíadas de 2016, evento realizado sem grandes intercorrências, apesar da crise econômica e política pela qual o Brasil passava no período.

"Não vamos necessitar de tantos recursos como no Pan-07 e na Rio-16. Niterói, além de ter um grande IDH e uma situação de segurança muito boa, tem um fundo de royalties. Vamos dividir a conta, né, Eduardo?", disse Rodrigo Neves, que ouviu como resposta do prefeito carioca: "Vai pagar tudo."

São Paulo apresentou sua candidatura ao COB em julho, em Paris, durante as Olimpíadas. A carta de intenções foi entregue pelos secretários Ricardo Gomyde (Relações Internacionais) e Felipe Becari (Esportes). Em nota, a gestão Ricardo Nunes (MDB) afirmou que a cidade "já recebeu grandes torneios esportivos, como a abertura da Copa do Mundo de 2014".

"São Paulo possui estrutura para sediar o evento, que contará com modernização para atender toda a população paulista e turistas que acompanharão os jogos. A expectativa é fazer com que todos tenham acesso aos equipamentos para incentivar o esporte e descobrir futuros talentos", diz a nota.

A cidade chegou a cogitar tentar sediar o Pan de 2027 -que acontecerá em Lima, no Peru-, mas teve o pleito rejeitado pelo COB. A escolha será feita em assembleia do COB. A previsão é de que a decisão seja tomada após a posse da nova diretoria, em 15 de janeiro. O país só pode apresentar uma candidatura à Panam Sports, até 31 de janeiro.