Vasco - Em entrevista à Sky Sports, o grego Evangelos Marinakis confirmou que negocia a compra de um clube brasileiro. "É preciso ser algo importante, algo grande", disse o magnata grego em 'teaser' divulgado pela emissora. A matéria completa vai ao ar na terça-feira e, no trecho que já foi divulgado, o repórter Rob Dorsett, que o entrevistou, diz que Marinakis confirmou a negociação com um clube brasileiro. O clube carioca está na mira de Marinakis. Recentemente, ele sinalizou interesse em conversar com a diretoria do Vasco sobre as condições das ações da SAF. O magnata, que também é proprietário de outros clubes, fez um primeiro aceno oficial ao Cruzmaltino através de intermediários. Série A - A competição terá, em 2025, o maior número de clubes nordestinos da história do formato dos pontos corridos. Serão cinco representantes do Nordeste na primeira divisão no ano que vem: Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória. Até então, o número máximo era de quatro em uma mesma edição do campeonato, que passou a ser disputado em pontos corridos em 2003. Os três times nordestinos que disputaram a elite nacional em 2024 permanecerão. Já os outros dois conquistaram o acesso na Série B, uma vez que o Sport e o Ceará terminaram em terceiro e em quarto, respectivamente. Real Madrid - Carlo Ancelotti comentou a ausência de Endrick na vitória por 2 a 0 sobre o Getafe, no domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Após o jogo, o italiano foi questionado por qual motivo o brasileiro não foi a campo. Segundo o técnico, o atacante precisa trabalhar para voltar a ter chances. "Ele precisa trabalhar. Não entrou porque Mbappé estava sendo muito perigoso, e os outros também estavam indo bem. Estará pronto no próximo jogo", disse. Fiorentina - Edoardo Bove, jogador do clube italiano que sofreu um colapso durante a partida contra a Inter de Milão no domingo, foi extubado após passar a noite na UTI. O meio-campista caiu sozinho no gramado do estádio Artemio Franchi aos 16 minutos do primeiro tempo. Ele logo foi atendido e levado de ambulância para o hospital. O atleta acordou nesta segunda-feira e já conversou com médicos e familiares. Segundo informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport, o jogador não sofreu danos neurológicos ou cardiológicos.