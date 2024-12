Notas esportivas

Futebol feminino - A seleção brasileira venceu a Austrália, ontem, pelo placar de 2 a 1, em um amistoso em Gold Coast. No meio da semana, o Brasil já tinha derrotado a mesma equipe, por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Gabi Portilho e Lauren. As mandantes descontaram com Hayley Raso.

Portuguesa - O clube tornou-se oficialmente uma SAF. A assinatura do contrato nesta sexta-feira, no museu do clube, junto da sede e do estádio Canindé, confirmou a mudança que visa o time novamente como competidor no cenário nacional. O valor aportado chega a R$ 1,2 bilhão.

Fórmula 1 - Max Verstappen venceu o GP do Qatar, neste domingo. O Circuito de Lusail foi palco da 23ª e penúltima etapa da temporada. O holandês barrou a pressão de Lando Norris durante a maioria da corrida e, nas últimas 10 voltas, viu o adversário da McLaren sofrer uma punição de 10 segundos. Assim, o atual campeão mundial conduziu até a bandeirada quadriculada com tranquilidade e garantiu sua 63ª vitória na carreira e nona na temporada.