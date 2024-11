Confira onde assistir à final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo

A final da Copa Libertadores acontece neste sábado (30) em Buenos Aires, com Atlético Mineiro e Botafogo na briga pela taça de campeão, em partida no Estádio Monumental de Núñez, a partir das 17h (horário de Brasília).

O duelo terá transmissão da Globo, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e pelas plataformas de streaming Disney+ e Paramount+.

O Atlético vai em busca do segundo título, após a primeira vitória em 2013. O time do treinador argentino Gabriel Milito passou em primeiro na fase de grupos, deixando para trás Peñarol-URU, Rosario Central-ARG e Caracas-VEZ. Derrotou o San Lorenzo-ARG nas oitavas de final, o Fluminense nas quartas e o River Plate-ARG nas semifinais.

Já o Botafogo ainda luta pela primeira taça da competição. A equipe comandada pelo português Artur Jorge passou em segundo em seu grupo, atrás do Junior Barranquilla, e à frente de LDU-EQU e Universitario-PER. No mata-mata, eliminou Palmeiras, São Paulo e Peñarol.

Júnior Santos, do Botafogo, é o artilheiro da competição, com nove gols, seguido por Paulinho, do Atlético, com sete.