Veja as posições da dupla Gre-Nal na pesquisa Datafolha de maiores torcidas do Brasil

De acordo com a última pesquisa Datafolha, a dupla Gre-Nal se mantém entre as dez maiores torcidas do Brasil, com predomínio tricolor sobre os colorados. No levantamento, o Flamengo se manteve como o time de maior torcida do País. A torcida do atual campeão carioca abarca 19% dos brasileiros. Em 4º lugar, empatado com o Vasco, figura o Grêmio, com 4% da soma. Logo atrás, o Inter está em 6º, empatado com Santos e Cruzeiro, com 3%.

Também desde que começaram as pesquisas, o Corinthians seguiu na 2ª posição geral, com 14% das respostas, o que representa uma oscilação de um ponto percentual para baixo em relação ao ano passado. Palmeiras (7%) e São Paulo (6%) vêm na sequência, com o alviverde se isolando na 3ª colocação, após a oscilação de um ponto do time do Morumbi. Finalistas da Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo estão empatados na 10ª colocação, juntos com Fluminense e Bahia, com 2% cada.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 5 e 7 de novembro, em 113 municípios brasileiros. A margem de erro para o total da amostra é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Segundo especialistas, a influência exercida pelas transmissões de TV em âmbito nacional historicamente exerce peso importante a favor da liderança do Flamengo.

A pesquisa também se divide em regiões. No Sul, o Grêmio, com 23%, lidera o ranking. O Inter vem logo atrás, com 18%. Com números expressivos, Flamengo e Corinthians estão empatados em terceiro, com 9%.