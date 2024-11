Corinthians apresenta plano para pagamento de dívidas

O Corinthians apresentou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD) um plano coletivo para o pagamento e parcelamento de dívidas com ex-atletas, agentes e outros clubes. Em nota, o clube presidido por Augusto Melo, que corre o risco de impeachment, informou que entregou um plano que abrange "processos atualmente em tramitação no órgão da CBF" e prevê o parcelamento de dívidas ao longo dos próximos anos.

"Elaborada pela Diretoria de Negócios Jurídicos e pela Diretoria Financeira, a medida ainda aguarda homologação pela CNRD. Essa iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à reorganização jurídico-financeira do clube. O Corinthians reafirma seu compromisso com o pagamento de credores, bem como com a reorganização de suas áreas jurídica, financeira e administrativa, incluindo o equilíbrio do orçamento e o controle de gastos", diz o comunicado oficial. Isso não significa que o plano será colocado em ação, porque depende da homologação da CNRD. O órgão deve analisar a proposta apresentada pelo Timão.

De acordo com o balanço financeiro de 2023, o clube alcançou R$ 114 milhões de débitos com jogadores só em direitos de imagem atrasados. Os valores com o atual elenco foram quitados, mas ex-atletas ainda cobram dívidas na Justiça.

O QUE É A CNRD?

A CNRD é um órgão criado pela CBF para resolver conflitos envolvendo o futebol e assegurar o cumprimento dos dispositivos dos Regulamentos do movimento privado do futebol. Por outro lado, a sua estrutura se assemelha muito com uma câmara arbitral, porém a diferença é que a câmara é um meio particular que pode ser escolhido pelas partes, de comum acordo, para resolução de eventuais conflitos