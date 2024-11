Liga dos Campeões - Nesta quarta, jogaram fechando a 5ª rodada: Estrela Vermelha 5x1 Stuttgart e Sturm 1x0 Girona, Liverpool 2x0 Real Madrid, Aston Villa 1x0 Juventus, Mônaco 2x3 Benfica, PSV 3x2 Shakhtar, Celtic 1x1 Brugge, Bologna 1x2 Lille e Dinamo Zagreb 0x3 Borussia Dortmund. Corinthians - O Timão informou que apresentou à Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF, um plano coletivo para pagar e parcelar dívidas com ex-atletas, agentes e outros clubes. O modelo abrange processos que estão tramitando no órgão da entidade. Em setembro, o clube informou que sua dívida é de R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 924 milhões com oneroso (direitos de imagem, dívidas e etc), parcelamento tributário (R$ 676 mi) e Neo Química Arena (R$ 710 mi). Suárez - O Inter Miami anunciou nesta quarta a renovação de contrato com o atacante uruguaio. Com a extensão do vínculo, o artilheiro de 37 anos, permanece nos EUA até dezembro de 2025. Golden Boy - Principal revelação do Barcelona nos últimos anos, o atacante Lamine Yamal foi anunciado como vencedor do prêmio, destinado ao melhor jogador sub-21 do mundo, ontem. Justiça - A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, nesta quarta, um projeto de lei que aumenta para até dez anos o prazo em que um torcedor violento pode ser impedido de ir a estádios. O banimento atual é de até três anos. O PL foi aprovado de forma terminativa, ou seja, pode ser enviado diretamente para a Câmara dos Deputados, sem passar pelo plenário do Senado. Apostas - A Justiça de Pernambuco atendeu pedido da Polícia Civil e determinou o bloqueio de 6,3 milhões de libras esterlinas (R$ 46 milhões) encontradas em uma conta associada à Esportes da Sorte, na Ilha de Man, um paraíso fiscal localizado entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte. Por essa conta, a bet que patrocina o Grêmio e outros clubes brasileiros, teria movimentado o equivalente a 485 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões).