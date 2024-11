Com o apoio de Lewis Hamilton, F-1 anuncia pacto de diversidade e inclusão

A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciaram nesta terça-feira (26) um novo pacto para promover a diversidade e a inclusão na categoria. A chamada Carta de Diversidade e Inclusão (D&I) foi elaborada com apoio da comissão liderada pelo piloto Lewis Hamilton e contou com a aprovação de todas as atuais dez equipes do grid de largada. A decisão também teve o apoio da Royal Academy of Engineering (Real Academia de Engenharia), sociedade científica do Reino Unido, e fundamentou-se no relatório original da The Hamilton Commission, de 2021.