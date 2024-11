Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino abre inscrições e retoma aulas na Orla

As atividades ocorrerão sempre nas segundas e quintas-feiras à tarde. As inscrições para novas participantes estão abertas e podem ser feitas por meio deste link Nesse momento, há 70 vagas disponíveis. O primeiro Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino do país, coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), retomará as aulas no Trecho 3 da Orla do Guaíba a partir desta segunda-feira, (25).. As inscrições para novas participantes estão abertas e podem ser feitas

As oportunidades serão preenchidas conforme a ordem de inscrição, e o início das aulas ocorrerá imediatamente. Podem participar meninas nascidas entre 2008 e 2011, com prioridade para aquelas matriculadas em escolas públicas.

Após a enchente histórica de maio, o projeto foi deslocado para o Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus, no bairro Jardim do Salso, que continuará oferecendo o serviço, mas no turno da manhã, em segundas, terças e quintas-feiras, além de disponibilizar aulas na terça à tarde.



Material

Os equipamentos necessários para a prática esportiva, como chuteiras e uniformes, são disponibilizados pelo município - as aulas têm apoio de profissionais e acadêmicos de Educação Física.



Centro de Futebol Feminino

Lançado em novembro de 2023 e com aulas desde janeiro de 2024, o projeto visa a incentivar, desenvolver e democratizar o acesso à formação esportiva na modalidade futebol para as jovens, assegurando com qualidade o direito constitucional ao esporte e promovendo a descoberta de novos talentos. Os recursos são oriundos do Ministério do Esporte.