Inter x Bragantino: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter recebe o Bragantino no Beira-Rio, às 16h deste domingo (24), em busca de mais três preciosos pontos no Brasileirão. O time ocupa atualmente a 5ª colocação na tabela e conta com 59 pontos. Com o triunfo do Flamengo na Copa do Brasil, o G-4 se tornou G-5, e colocou o Colorado em posição de vaga direta para Libertadores de 2025. O time de Roger Machado, portanto, disputa seus jogos restantes visando confirmar a classificação para a competição e defender sua sequência invicta, que já contabiliza 15 partidas.

Para o confronto, os onze iniciais vão sofrer alterações pontuais. Os laterais titulares, Bruno Gomes e Bernabei, voltam de suspensão e reassumem suas respectivas posições. Na entrada do meio campo, a dupla de volantes ainda é um ponto de interrogação. Fernando, recuperado de uma lesão muscular na panturrilha, já possui condições de jogo. Porém, seu retorno é tratado com cautela. Thiago Maia, que por sua vez desfalcou o time contra o Vasco por dores musculares, deve seguir fora, já que não esteve presente na reapresentação desta sexta, no CT Parque Gigante. Caso se confirme a tendência, Bruno Henrique segue no time.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Jhon Jhon e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Arbitragem: Não divulgada até a publicação desta matéria.

Serviço Inter x Bragantino

Local: Beira Rio;

Data e hora: domingo (24), às 16h;

Transmissão: RBS TV e Premiere;