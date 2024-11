Série A - Nesta sexta-feira, Fluminense x Fortaleza encerra a 34ª rodada. Iniciando a 35ª rodada, tem Juventude x Cuiabá, Botafogo x Vitória e Atlético-GO x Palmeiras, no sábado, às 19h30min. Às 21h30min, tem São Paulo x Atlético-MG. No domingo, às 16h, Corinthians x Vasco, Inter x Bragantino e Bahia x Atlético-PR fecham o final de semana. Série B - Nesta sexta-feira, pela 38ª rodada, isto é, a última da competição, Coritiba x Botafogo SP se enfrentam às 19h. Às 20h, tem Avaí x Ponte Preta e Ituano x Amazonas. No domingo: CRB x Operário e Paysandu x Vila Nova, às 16h; Goiás x Novorizontino, Guarani x Ceará, Sport x Santos, Mirassol x Chapecoense e América-MG x Brusque, às 18h30min. Futebol feminino - Pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o Inter às 16h deste sábado, na Arena. Na ida, as Gurias Gremistas venceram por 2 a 0, no Beira-Rio. Corinthians - O Conselho Deliberativo (CD) do clube irá votar o impeachment do presidente Augusto Melo, na próxima quinta-feira. Nesta quinta, o presidente do CD, Romeu Tuma Jr., emitiu ofício convocando os conselheiros para reunião extraordinária. Haverá deliberação, defesa e votação no mesmo dia. O documento cita o artigo 107 do estatuto do clube, que detalha o processo para destituição do presidente da diretoria. Santos - O zagueiro Gil deve disputar mais uma temporada com a camisa do Peixe. Depois de anunciar sua aposentadoria ao fim da Série B para "descansar", o defensor de 37 anos foi convencido pelos companheiros e aguarda por um sinal positivo da diretoria para assinar um novo vínculo. Fórmula 1 - As ruas de Las Vegas recebem a 22ª etapa da temporada 2024. Os treinos livres começaram nesta quinta-feira à noite, passaram pela madrugada de sexta, que ainda terá o terceiro e último às 23h30min. No sábado, às 3h, ocorre a classificação. A corrida principal está marcada para domingo, também às 3h. A transmissão fica por conta da Band, na TV aberta, e da Bandsports, na TV fechada. O holandês Max Verstappen (Red Bull) segue na liderança do campeonato com 393 pontos e pode ficar com o título nos EUA. Para isso, ele precisa terminar á frente de Lando Norris (McLaren), que tem 331 pontos.