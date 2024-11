Real Madrid - Dez dias após sofrer uma lesão muscular no reto femoral da perna esquerda e ser cortado da seleção brasileira, o atacante Rodrygo já voltou a treinar com bola no Real Madrid e deixa a torcida esperançosa em vê-lo diante do Liverpool, pela Liga dos Campeões. A previsão de baixa era de quatro e seis semanas, mas o brasileiro surpreendeu o departamento médico e teve uma recuperação em tempo recorde. Gabigol - Apesar da conversa com o vice-presidente Marcos Braz no sábado, o atacante seguirá afastado e não jogará a partida contra o Cuiabá, nesta quarta-feira. Ele deve voltar apenas para o duelo com o Fortaleza, no dia 26. O atleta foi afastado no duelo contra o Atlético-MG, no dia 13, após atos de indisciplina. Santos - O Santos optou por cortar laços com o técnico Fábio Carille, que comandou a equipe na atual campanha da equipe na Série B. A diretoria cravou a saída do treinador em uma reunião ocorrida nesta segunda-feira, um dia depois de o Santos perder para o CRB no jogo que ficou marcado pela festa do título. Carille, inclusive, saiu do gramado vaiado pela torcida. O técnico, portanto, não deve comandar o time santista no último jogo da temporada, contra o Sport. O próximo passo é negociar a rescisão. Argentina - A Associação de Futebol Argentino lançou, nesta segunda-feira, seu projeto esportivo internacional, em parceria com o Soledade FC, em Porto Alegre. A iniciativa é encabeçada por Gustavo Grossi, ex-coordenador das categorias de base do Inter.