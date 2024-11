Série A - Na noite desta quarta-feira, às 19h, Flamengo x Atlético-MG se enfrentam no Maracanã pela 33ª rodada. Gabigol - Apalavrado com o Cruzeiro, o atacante está fora do jogo entre Flamengo e Atlético-MG, pela 33ª rodada do Brasileiro, nesta quarta. Pouco tempo após a diretoria anunciar seu afastamento, o jogador prometeu ir ao estádio como torcedor. Punição - O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Verissimo, interditou a Arena MRV após confusão causada pela torcida do Atlético-MG no segundo jogo da final da Copa do Brasil. Ele definiu ainda que o time mineiro jogue suas próximas partidas como mandante com os portões fechados. A medida tem caráter provisório e ficará em vigor até que o clube comprove a adoção de medidas necessárias e suficientes para garantir a segurança do seu estádio. Bruno Henrique - A defesa do atleta se manifestou publicamente pela primeira vez desde que a operação Spot-fixing cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao seu nome. "Esperamos que essa investigação possa ser arquivada com brevidade para que o atleta possa seguir exercendo sua profissão com integridade e sem maiores danos à sua imagem", disse o comunicado. Apostas esportivas - A CPI das Apostas aprovou a convocação do atacante Luiz Henrique, do Botafogo, para prestar depoimento e explicar por que recebeu R$ 40 mil dos parentes de Lucas Paquetá. A convocação foi um dos requerimentos aprovados na reunião de ontem. O autor foi o senador Jorge Kajuru (PSB-GO). A medida obriga o atleta comparecer à CPI. Entretanto, o jogador pode conseguir habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar em silêncio. Fórmula 1 - Nesta terça-feira, a direção da categoria anunciou um grande evento para apresentar todos os carros do Mundial. No dia 18 de fevereiro, na Arena O2, em Londres, a ocasião contará com a presença dos 20 pilotos e dos respectivos dirigentes de cada equipe. Tênis - O brasileiro João Fonseca estreou com uma boa vitória no Challenger de Lyon nesta terça-feira. O carioca superou o francês Maxime Janvier por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 6/3). Nas oitavas de final, ele enfrentará outro francês, Kyrian Jacquet.