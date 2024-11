Quanto é a premiação do Brasileiro? Campeão ganhará R$ 48,1 milhões

O campeão brasileiro de 2024 vai ganhar R$ 48,1 milhões de premiação por ficar na primeira posição. Isso representa 10% do valor total pago pela Globo. nesta terça-feira (12), o líder do campeonato é o Botafogo.

Esse montante é fruto da divisão feita com base no que a detentora dos direitos de transmissão paga aos 16 clubes que permanecerão na Série A. O vice-campeão brasileiro ficará com R$ 45,7 milhões -essa é a posição atual do Palmeiras. O terceiro colocado terá direito a R$ 43,3 milhões -no momento, o Fortaleza.



Somando os contratos de TV aberta e fechada, os clubes vão dividir R$ 481,6 milhões referentes à performance na competição -segundo tabela a qual o UOL teve acesso.



Nessa divisão, R$ 262,7 milhões são do contrato da Globo (aberta) e R$ 218,9 milhões são do Sportv (fechada). Os valores sofreram reajuste de um ano para outro.



O mínimo que um time pode receber pela performance no Brasileiro 2024 é R$ 16,3 milhões. A temporada 2024 é a última do contrato atual de direitos de transmissão. A partir do ano que vem, a lógica se altera, com a divisão dos blocos. De um lado, a Libra. Do outro, Liga Forte União.



Em 2021, os clubes chegaram a discutir a ampliação da distribuição do dinheiro para que parte dele pudesse chegar aos quatro rebaixados. Mas não houve unanimidade porque o Athletico-PR foi o único contrário.