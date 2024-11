Seleção brasileira - Sob o comando do técnico Dorival Jr., o Brasil iniciou realizou nesta segunda-feira, em Belém, seu primeiro treino visando o jogo com a Venezuela, nesta quinta, às 18h, em Maturín, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A preparação em solo nacional se estende até amanhã, antes do embarque para o país mandante. Série B - Nesta terça-feira, às 19h, América-MG x Ituano se enfrentam pela 36ª rodada. Já às 21h, Guarani x Amazonas entram em campo e, às 21h30min, é a vez Botafogo SP e Ceará. Fifa - A entidade anunciou ontem que o sorteio dos grupos para o Super Mundial de Clubes do ano que vem será realizado em 5 de dezembro, às 15h, em Miami. O evento definirá os grupos dos 32 times participantes, com o mesmo modelo de disputa das últimas edições da Copa do Mundo. Copa do Brasil - Com direito a bomba, laser, tentativa de invasão e arremesso de copos, o Atlético-MG será denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão na final do torneio. A denúncia é feita com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que traz punições para quem "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir" as desordens no estádio. Cultura - Ocorre nesta terç, às 16h, na Feira do Livro, o lançamento do livro "Adivinhe! Haroldo de Souza, a memória do narrador dos gaúchos - 50 anos de rádio no Rio Grande Sul", de autoria do próprio narrador esportivo, que coleciona passagens por algumas das rádios mais tradicionais do Estado. Haroldo estará presente para uma sessão de autógrafos. Copa 2034 - A Anistia Internacional fez um apelo à Fifa nesta segunda-feira. A entidade, em parceria com a Sport & Rights Alliance (SRA), pediu que o órgão máximo do futebol não confirme, em dezembro, a Arábia Saudita como sede do Mundial de 2034, a menos que o país revise seus leis e demonstre respeito pelos direitos humanos.