Celtics superam Bucks fora de casa e Warriors esquentam briga pela liderança na NBA

Atual campeão da NBA, o Boston Celtics levou a melhor no primeiro grande duelo da Conferência Leste neste início da nova temporada. O time de Jayson Tatum mostrou força ao derrubar o Milwaukee Bucks, fora de casa, por 113 a 107, na noite deste domingo. No lado Oeste, o Golden State Warriors venceu e esquentou a briga pela liderança da tabela.

Em duelo marcado pelo equilíbrio, com sete mudanças na liderança do placar,. Payton Pritchard saiu do banco de reservas para anotar 18 pontos enquanto Jrue Holiday e Derrick White registraram 15 cada um.Pelos Bucks,concentrou as atenções, como de costume. E não decepcionou., e também terminou a noite com um "double-double" por anotar 13 rebotes, além de cinco assistências. Os anfitriões, no entanto, estiveram longe de brilhar no jogo coletivo, o que vem se tornando recorrente nesta temporada regular até agora.Foi a oitava derrota em 10 jogos na competição até o momento, situação que vem se agravando desde o fim da temporada passada.e penúltima colocação da Conferência Leste. Em situação oposta,, com nove triunfos em 11 jogos - a liderança pertence ao surpreendente Cleveland Cavaliers, com 11 vitórias em 11 partidas.Pela Conferência Oeste, o. Os dois times e o Phoenix Suns brigam pela liderança. Fora de casa, Stephen Curry e companhia brilharam, a partir dos 36 pontos do astro. O reserva Jonathan Kuminga contribuiu com 20 e De'Anthony Melton obteve um "double-double" de 19 pontos e 10 rebotes. Pelo Thunder, o destaque foi Shai Gilgeous-Alexander, com 24 pontos.Com o importante triunfo,, exatamente a mesma campanha do Thunder e dos Suns, que perderam para o. Bradley Beal, com seus 28 pontos e oito rebotes, e Devin Booker, 23 pontos e 12 assistências, comandaram os Suns, mas não conseguiram evitar o tropeço.Os Kings foram liderados pelos 34 pontos de DeMar DeRozan e pelo forte rendimento da dupla Keegan Murray (14 pontos e 14 rebotes) e Domantas Sabonis (20 pontos e 12 rebotes), ambos com um "double-double". A equipe de Sacramento está no meio da tabela, com seis triunfos e quatro derrotas.Com o mesmo rendimento, mas em posição superior, ofez a lição de casa ao superar o Toronto Raptors,. Austin Reaves foi o cestinha da partida, com 27 pontos. E o astro LeBron James obteve um "triple-double" de 19 pontos, 16 assistências e 10 rebotes. Pelos Raptors, RJ Barrett e o reserva Chris Boucher registraram 18 pontos cada.Os Lakers figuram na sexta colocação da Conferência Oeste, enquanto os Raptors continuam na última colocação do Leste, e a pior campanha da temporada regular, com apenas duas vitórias em 11 jogos.