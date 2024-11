Série B - Jogos da 36ª rodada, no sábado, às 17h: CRB x Goiás, Avaí x Mirassol e Novorizontino x Avaí. No domingo, tem Sport x Chapecoense, às 18h30min. Futebol feminino - Pelos jogos de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, neste domingo, às 15h, tem Brasil de Farroupilha x Grêmio e Inter x Juventude. CBF - A entidade planeja alterações no calendário do futebol. Entre as novidades estão o início antecipado dos Estaduais, previsto para a primeira semana de janeiro, e do Brasileirão, marcado para março. O calendário também propõe uma paralisação entre os meses de junho e julho de 2025, período em que será realizado o Mundial de Clubes da Fifa. Ainda não é possível confirmar se este será o calendário definitivo, pois a proposta precisa da autorização das federações estaduais, que se reunirão nesta sexta. John Textor - O empresário norte-americano, dono da SAF do Botafogo, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira. Ele afirmou que tinha provas que incriminavam árbitros brasileiros, por reclamarem de não receber propinas por intervenções em jogos. O americano, porém, não apresentou esses supostos áudios ao tribunal quando solicitado. Justiça - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu soltar dez dos 21 torcedores do Peñarol presos mediante o cumprimento de medidas cautelares. Uma delas prevê que eles têm de comprovar residência fixa no Brasil, já que estão proibidos de deixar o País até o julgamento. Turfe - Ocorre, neste domingo, no Jockey Club do Rio Grande do Sul, o Grande Prêmio Bento Gonçalves, prova brasileira para cavalos da raça puro-sangue inglês de corrida, disputada exclusivamente em pista de areia. O evento será realizado às 17h, no Hipódromo do Cristal, na avenida Diário de Notícias, 750. A partir das 13h, o público poderá aproveitar o Festival GP Bento Gonçalves, com atrações culturais e gastronômicas. Sunset Games - O festival multiesportivo, no Parque Marinha do Brasil, ocorre neste final de semana. A abertura está marcada para as 18h desta sexta. O evento conta com campeonato de crossfit, futevôlei, beach tênis, vôlei de areia, futebol de cegos e ginástica funcional para pessoas com deficiência (PCDs). As competições ocorrem no sábado e domingo.