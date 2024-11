Festival multiesportivo trará mais de mil atletas a Porto Alegre

Com previsão de tempo bom, Porto Alegre se prepara para receber um festival multiesportivo ao ar livre no final de semana. Trata-se do Sunset Games, no Parque Marinha do Brasil. A expectativa é de ao menos mil pessoas, entre competidores e admiradores dos esportes. A caminho de sua terceira edição, que tem abertura marcada para às 18h desta sexta-feira (8), o evento conta com campeonato de crossfit, futevôlei, beach tênis e vôlei de areia, além de apresentações de esportes adaptados, como Futebol de Cegos e Ginástica Funcional para pessoas com deficiência (PCDs).

Entre sábado (9) e domingo (10), ocorrem as competições. Além dos torneios, aulões de crossfit e demais modalidades serão disponibilizadas para o público geral. Nos últimos dois anos, referentes às duas primeiras edições do festival, na Orla do Guaíba, mais de 18 mil pessoas, entre competidores e admiradores do esporte, marcaram presença.

As novidades ficam por conta da Arena Kids e do Passeio Ciclístico, que buscam incentivar a adesão das crianças e dos praticantes de um esporte em ascensão, respectivamente. No caso do ciclismo, o trunfo é a variedade de participantes, com diversos níveis de resistência e prática na modalidade.