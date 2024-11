Direção do Grêmio segue investigando quem provocou vandalismo na calçada da fama do clube

A homenagem prestada a Roger Machado na calçada da fama gremista foi revitalizada. Após ter sido vandalizada na madrugada do último sábado (2), o concreto despejado sobre o nome e os pés do ídolo gremista foi removido. O Grêmio, em comunicado oficial, repudiou a atitude e considerou-a um ato de vandalismo contra o patrimônio do clube, comprometendo-se a investigar internamente por culpados. A depredação se deu após o ex-lateral campeão pelo tricolor decidir treinar o Inter no ano de 2024.

Ainda no sábado (2), o clube registrou um Boletim de Ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia. Quanto a investigação, a Arena informou não possuir imagens específicas daquele local. A gestora do estádio alega estar analisando imagens de câmeras de outras posições, buscando novas informações que possam ajudar a esclarecer o fato. Entretanto, sem a identificação dos culpados, não há como o clube tomar providências a respeito do episódio.

Atuando como atleta, Roger Machado se consagrou multi-campeão pelo Tricolor nos anos 1990. Tendo levantado taças de competições importantes, como a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o ex-jogador teve uma passagem vitoriosa no Grêmio. Atualmente, porém, sua carreira como treinador o levou a treinar a equipe do arquirrival, surgindo daí toda a indignação de alguns torcedores em cima do seu nome.