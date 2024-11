Fórmula 1 - Neste domingo, o holandês da Red Bull Max Verstappen superou o caótico GP de São Paulo, tumultuado sobretudo por fortes temporais, vencendo a etapa brasileira depois de escalar o pelotão. Além de fazer uma classificação ruim e ser eliminado no Q2, o líder da temporada ainda precisou cumprir uma punição por exceder o limite de trocas de motores. Em decorrência disso, para vencer a corrida, o corredor precisou ganhar 16 posições. Apesar de estar na dianteira do Mundial de Pilotos, o tricampeão não vencia uma corrida desde o dia 23 de junho, quando ganhou na Espanha, na 10ª etapa, mantendo-se na ponta da tabela graças à vantagem que construiu na primeira metade da temporada. Ao lado de Verstappen, que venceu em Interlagos pela terceira vez (2019, 2023 e 2024), subiram no pódio os dois pilotos da Alpine: Esteban Ocon e Pierry Gasly, na segunda e terceira posição, respectivamente. A etapa brasileira em Interlagos foi marcada ainda pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton pilotando a lendária McLaren com a qual o ídolo Ayrton Senna conquistou seu segundo título na F1, em 1990. Série B - Resultados da 35ª rodada: Santos 3x0 Vila Nova-GO, Goiás 1x0 Guarani-SP e Chpecoense 0x2 Novorizontino-SP. Nesta segunda-feira, às 18h30min, tem Ceará x Avaí e Operário-PR x Sport. Às 21h, é a vez de Ituano x CRB e Ponte Preta x Paysandu. Fluminense - No início da tarde de sábado, o clube anunciou a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Marcelo. O rompimento se deu após o ídolo se envolver em uma discussão com o técnico Mano Menezes, minutos antes de entrar em campo no empate com o Grêmio pelo Brasileirão. Surfe - Após um ano sabático para cuidar da saúde, Filipe Toledo se mostrou recuperado da depressão e pronto para voltar às águas. Em Natal, na praia de Miami, ele participou de uma bateria especial ao lado de outros grandes atletas brasileiros, como Rayssa Leal e Isaquias Queiroz, que já subiu no pódio dos Jogos Olímpicos pela canoagem em cinco oportunidades. O surfista comemorou o retorno e revelou estar preparado para competir em 2025. O evento foi realizado pela Liga Mundial de Surfe. É também a última etapa do Circuito Banco do Brasil de surfe, válida pelo WSL Qualifying Series (QS).