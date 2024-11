Fórmula 1 - Campeonato chega agitado para a 21ª etapa da temporada. Max Verstappen está 47 pontos à frente de Lando Norris. São Paulo terá novamente um final de semana de sprint, e há previsão de chuva para a ocasião. Na sexta-feira, às 11h30min, o Autódromo de Interlagos receberá o treino livre e, às 15h30min, a classificação da Sprint. Já no sábado, acontecerá a própria Spint a partir das 11h e a classificação do GP às 15h . Finalmente, no domingo, a corrida principal se dará a partir das 14h. A transmissão de todo o evento será responsabilidade da Band. Seleção brasileira - Nesta sexta-feira, às 15h, Dorival Junior divulgará a lista dos jogadores que a equipe canarinho nos confrontos contra a Venezuela e o Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro, respectivamente. O primeiro jogo será em Caracas e o segundo em Salvador, no Brasil. Série B - O fim de semana contará com quatro confrontos referentes à 35ª rodada. No sábado, Santos x Vila Nova se enfrentam às 16h30min e, às 17h, Goiás x Guarani e Chapecoense x Novorizontino. Já no domingo, Ceará x Avaí entram em campo às 18h30min. Corinthians - O clube foi proibido pela Fifa de inscrever novos jogadores em decorrência de uma dívida milionária com o zagueiro Fabián Balbuena. Nesta quinta-feira, a entidade máxima do futebol estipulou três janelas de transfer ban como punição ao clube paulista. Ou seja, o time fica proibido de inscrever novos atletas internacionalmente até o início de 2026. Não há como recorrer da decisão. LaLiga - Os jogos que deveriam ser disputados neste fim de semana na Comunidade Valenciana foram adiados devido à tragédia ocorrida. Mais de 100 pessoas faleceram em decorrência de uma forte inundação na localidade, registrando a pior "gota fria" do século. Também há dezenas de desaparecidos e perdas totais de lares. Solidariedade - Nesta quinta-feira, ocorreu o lançamento do "Lance de Craque", jogo de futebol beneficente organizado pelo ídolo colorado D'alessandro. Após cinco anos sem acontecer, a partida acontecerá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 17h do dia 14 de dezembro. Na ocasião, o argentino e o jogador Nenê se enfrentarão por suas respectivas equipes. Neste ano, a iniciativa buscará auxiliar especialmente os afetados pelas enchentes.