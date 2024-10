Libertadores - Pelo jogo de volta da semifinal, tem Peñarol (0) x (5) Botafogo, às 21h30min, no Uruguai. Brasileiros e uruguaios definem o outro finalista do torneio continental. Sul-Americana - Também pela partida de volta da semifinal, às 19h, tem Lanús (1) x (1) Cruzeiro, na Argentina. Justiça - A Polícia Civil indiciou um torcedor do Inter por arremessar uma pedra em direção a um ônibus da torcida do Grêmio, antes do Gre-Nal 441, disputado no Beira-Rio, em fevereiro, pelo Campeonato Gaúcho. A pena prevista é de reclusão de um a dois anos e multa. O homem de 33 anos estava dentro do CT Parque Gigante no momento em que arremessou o objeto, e foi flagrado por uma câmera do local. O indiciamento ocorreu pelos crimes de dano, no artigo 163 do Código Penal, e atentar contra a paz no esporte, no artigo 201 da Lei Geral do Esporte. Atlético-GO - O Dragão anunciou, ontem, a demissão do treinador Umberto Louzer, após onze jogos disputados. Na lanterna do Brasileirão e virtualmente rebaixado, o clube vai seguir sob o comando da comissão técnica permanente até o final da temporada. Bola de ouro - O editor-chefe da France Football e organizador do Bola de Ouro, Vincent Garcia, falou sobre Vinicius Jr. ter ficado em segundo na premiação deste ano: "vitória próxima, não foi por muito". O volante Rodri, do Manchester City, desbancou o atacante brasileiro do Real Madrid, que era cotado como favorito. O jornalista opinou que Vini sofreu com a concorrência de outros jogadores do Real. Carvajal e Bellingham também eram candidatos e terminaram no top 4, enquanto Kroos, Valverde e Rudiger ficaram entre os 30. Manchester United - Após a saída do técnico Erik Ten Hag, o clube está próximo da contratação do português Rúben Amorim, do Sporting. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as negociações avançaram e o treinador já deu sinal verde para fechar a negócio. Fórmula 1 - O GP de São Paulo deve gerar um impacto econômico de R$ 2 bilhões na capital paulista neste ano. A estimativa, feita pela Prefeitura, supera a cifra de R$ 1,64 bilhão alcançada em 2023. O evento será realizado neste final de semana, no Autódromo de Interlagos - os carros vão à pista a partir da manhã de sexta-feira para o único treino livre da etapa.