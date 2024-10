Juventude - A derrota de 4 a 2 do Papo para o Flamengo na tarde de sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, selou o fim da passagem do técnico Jair Ventura no clube. O substituto será Fábio Matias, que esteve recentemente no Coritiba.

Série B - Pela 34ª rodada, jogaram, no sábado, Mirassol 3x0 Ponte Preta e Ceará 2x1 Paysandu. Hoje, tem Coritiba x CRB (18h), Ituano x Santos (19h) e América-MG x Sport (21h).

Bola de Ouro - A revista France Football vai revelar hoje o vencedor da Bola de Ouro para o melhor jogador do mundo na última temporada. O troféu será entregue durante uma cerimônia em Paris, França. O início do evento está previsto para as 16h e Vinicius Junior, do Real Madrid, é o grande favorito a vencer a 68ª edição do prêmio.

Futebol feminino - A seleção brasileira arrancou um empate contra a Colômbia neste sábado, em Cariacica (ES), em jogo amistoso. Foi a primeira vez que as brasileiras entraram em campo após a medalha de prata nas Olimpíadas 2024. O treinador Arthur Elias convocou 13 das 22 atletas que subiram no pódio em Paris. As duas seleções voltam a se enfrentar em novo amistoso, que acontece amanhã, também em Cariacica.

Expulsão - Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, anunciou que o atacante Rafa Silva - expulso com três segundos de jogo contra o Athletico-PR - receberá uma multa pesada pelo episódio. O atleta deu uma cotovelada em Kaique Rocha, zagueiro do Athletico-PR, e foi denunciado pelo VAR. O atleta fazia seu primeiro jogo após mais de quatro meses, tendo recentemente se recuperado de lesão.

Fórmula 1 - Carlos Sainz, da Ferrari, venceu o GP do México, disputado no domingo. Lando Norris, da McLaren, ficou em segundo, com Charles Leclerc, também da Ferrari, fechando o pódio. Com a dobradinha, a escuderia italiana assumiu a vice-liderança do mundial de construtores, superando a Red Bull. A liderança é da McLaren. No próximo final de semana, Interlagos, em São Paulo, recebe o GP do Brasil.

Atletismo - O etíope Yomif Kejelcha quebrou o recorde mundial da meia maratona no domingo em Valência, na Espanha, ao completar o percurso em 57min30, um segundo melhor do que o tempo obtido pelo ugandês Jacob Kiplimo em Lisboa, em 2021.