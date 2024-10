McLaren faz pedido de 'Direito de Revisão' contra punição a Lando Norris

A McLaren vai brigar até o fim para tentar reaver a terceira colocação de Lando Norris no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, disputado no último domingo (20). Na ocasião, o inglês foi punido em cinco segundos por infração na hora da ultrapassagem em Max Verstappen e acabou superado pelo holandês no resultado final. Nesta sexta (25), a equipe apresentou um pedido de "Direito de Revisão" sobre a penalidade.

De acordo com a McLaren, a disputa pela posição foi sem irregularidades. Norris recebeu a penalidade por ultrapassar o piloto da Red Bull, seu grande rival na disputa pelo título, e sair da pista enquanto os dois brigavam pela terceira posição. A penalidade custou uma posição. Caso terminasse à frente de Verstappen, Norris somaria 15 pontos pelo terceiro lugar diante de 12 de Verstappen, o que reduziria a vantagem do tricampeão para 51 pontos. Com a penalização, o holandês abriu 57.

O chefe da McLaren, Andrea Stella, já havia mostrado sua revolta com os comissários logo após a corrida. À Sky Sports, o dirigente afirmou "a maneira como os comissários interferiram em uma bela peça de automobilismo foi inapropriada porque ambos os carros saíram da pista, então ambos os carros ganharam vantagem". Já Christian Horner, da Red Bull, rebateu ao argumentar que era "um cenário muito preto no branco" em termos de Norris merecer uma penalidade.

Nesta sexta (25), durante os treinos livres para o Grande Prêmio do México, foi revelado o pedido de "Direito de Revisão". O documento divulgado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declara que "o representante da equipe deverá comparecer a uma videoconferência com os comissários às 14h30, horário do México, na sexta-feira, 25 de outubro de 2024".

A nota confirma, ainda, que a audiência será dividida em duas partes, sendo a primeira para ouvir as provas que determinarão se há "um novo elemento significativo e relevante que não estava disponível para a parte que busca a revisão no momento da decisão em questão." Caso seja considerado a existência deste elemento, uma segunda parte da audiência será realizada.