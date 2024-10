Leclerc faz ótima largada, lidera dobradinha da Ferrari e vence GP dos EUA

Após ganhar três posições na largada, o monegasco Charles Leclerc venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos neste domingo (20), seguido pelo seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz.

Max Verstappen, da Red Bull, que largou na segunda posição, completou o pódio, com o terceiro lugar. Ele foi beneficiado por uma punição a Lando Norris na última volta. O britânico da McLaren foi o terceiro a passar pela linha de chegada, mas foi penalizado em cinco segundos por sair da pista três vezes — ele acumulou advertências suficientes para a punição.

Esta foi a terceira vitória de Charles Leclerc na temporada. Foi o oitavo triunfo do monegasco na F1.

Max Verstappen abriu vantagem no Mundial de Pilotos. Ele chegou a 354 pontos, enquanto Lando Norris, segundo colocado, agora tem 297.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (27). A próxima corrida é o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, às 17h (de Brasília).

Como foi a corrida

Largando da quarta posição, Charles Leclerc aproveitou o duelo entre Lando Norris e Verstappen, na primeira fila, para assumir a liderança. Quem levou a pior foi o piloto da McLaren, que despencou da ponta para o quarto lugar. Verstappen e Carlos Sainz mantiveram a segunda e terceira posições, respectivamente.

A corrida acabou para Lewis Hamilton na terceira volta. O heptacampeão mundial, que já não tinha ido bem na classificação, rodou, saiu da pista, invadiu a brita e não conseguiu voltar. O safety car entrou em ação por quatro voltas até a retirada do carro da Mercedes.

Charles Leclerc imprimiu um ritmo forte com a Ferrari e abriu uma boa vantagem sobre Verstappen ainda no início da prova. Na 17ª volta, a diferença entre os dois primeiros chegou aos sete segundos.

Após as paradas, Carlos Sainz tomou a posição de Max Verstappen. Essa foi a única mudança nos primeiros cinco lugares.

Nas últimas dez voltas, Lando Norris pressionou Max Verstappen em busca do terceiro lugar, e conseguiu a ultrapassagem. Mais rápido, ele defendeu bem a posição e depois teve tranquilidade para cruzar a linha de chegada em terceiro.

Lando Norris perdeu o pódio por conta de uma punição. Os comissários consideraram que o piloto da McLaren levou vantagem ao correr pela parte de fora da pista em três ocasiões e tiraram 5 segundos de seu tempo total, o que garantiu o pódio a Max Verstappen.

Classificação do Mundial

Com a vitória, Charles Leclerc chegou a 275 pontos, diminuindo para 22 pontos a distância para Lando Norris, segundo colocado com 297. Max Verstappen (354) abriu vantagem na ponta

Oscar Piastri, da McLaren, é o quarto colocado, com 247 pontos, seguido por Carlos Sainz, da Ferrari, que agora soma 208.



Veja a classificação do GP dos EUA

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Sergio Pérez (Red Bull)

8. Nico Hulkenberg (Haas)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Franco Colapinto (Williams)

11. Kevin Magnussen (Haas)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Valteri Bottas (Sauber)

18. Esteban Ocon (Alpine) -- melhor volta

19. Guanyu Zhou (Sauber)

20. Lewis Hamilton (Mercedes) - não completou