Copa do Brasil - Atlético-MG e Flamengo serão os finalistas. No sábado, o Galo se classificou ao empatar por 1 a 1 com o Vasco, no São Januário - no jogo de ida, os mineiros venceram em casa por 2 a 1. Ontem, na Neo Química Arena, em São Paulo, teve Corinthians 0x0 Flamengo - placar que, no agregado, classificou os cariocas (na ida, 1 a 0 para o Mengão).

Série B - Jogos da 32ª rodada: Brusque 1x2 CRB, Amazonas 2x1 Avaí, Vila Nova-GO 0x3 Coritiba, Mirassol 1x0 Novorizontino, Operário-PR 1x1 Paysandu, Ituano 1x2 Ceará. Ponte Preta x Guarani não acabou até o fechamento da edição. Hoje, às 19h30min, tem Sport x Botafogo-SP.

Série C - O Volta Redonda é campeão. O clube carioca venceu o Athletic-MG por 2 a 0, no sábado, na Arena Sicredi. A equipe já havia vencido o jogo de ida, no Rio de Janeiro, por 1 a 0.

Futebol feminino - O Corinthians é pentacampeão da América. Na decisão da Libertadores Feminina, disputada no sábado no Defensores del Chaco, no Paraguai, o time paulistano venceu o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0.

Homofobia - A Liga Francesa de Futebol (LFP) condenou os cantos homofóbicos entoados por alguns torcedores do Paris Saint-Germain durante a vitória por 4 a 2 em casa contra o Estrasburgo, neste sábado. O PSG enfrentará como visitante seu grande rival, o Olympique, no próximo domingo, e os insultos foram feitos contra o clube de Marselha e Adrien Rabiot, ex-jogador do PSG cuja transferência para o Olympique é vista como uma traição. Há possibilidade de limitação de acesso de torcedores do PSG ao estádio em decorrência das ofensas.

Tênis - A brasileira Beatriz Haddad Maia se despediu do Torneio de Ningbo, na China, na sexta-feira. Nas quartas a brasileira foi derrotada pela espanhola Paula Badosa por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). Com o revés, Beatriz perdeu a chance de subir no ranking da WTA, onde hoje se encontra na 10ª posição.

Fórmula 1 - Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo o GP dos Estados Unidos, disputado no Circuito das Américas, em Austin, Texas. Ele superou o colega de escuderia Carlos Sainz, que chegou em segundo, e Max Verstappen, da Red Bull, que fechou o pódio. A temporada continua no domingo que vem, com o GP do México.