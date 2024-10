Rayssa Leal brilha e avança à final da SLS Sydney; Giovanni Vianna classifica no masculino

Rayssa Leal confirmou o favoritismo e avançou à final da etapa de Sydney da Street League Skateboarding (SLS) na segunda posição geral, perdendo apenas para a australiana Chloe Covell. No masculino, Giovanni Vianna também carimbou a vaga na decisão. Eles são os dois representantes brasileiros ainda vivos no torneio.



Rayssa e Chloe são as únicas não japonesas na decisão. Além deles, avançaram Momiji Nishiya, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, Funa Nakayama, Liz Akama, e Ari Uemura. Líder do ranking feminino, a também japonesa Yumeka Oda acabou eliminada.



Rayssa Leal iniciou muito bem a última etapa regular da SLS em 2024. Ele somou 28,7 contra 31,4 da australiana. A brasileira teve a melhor volta da fase qualificatória, com a nota de 8,1. Ela liderou sua bateria e só foi surpreendida por Chloe, que estava no segundo grupo.



No masculino, Giovanni Vianna repetiu o desempenho da compatriota e também avançou em segundo. O brasileiro somou 33,7, perdendo apenas para o japonês Sora Shirai, com 35,1. Felipe Gustavo também foi à pista, mas acabou sendo eliminado.



Vianna fez grande apresentação neste sábado e chegou a tirar uma nota 9,0. Ele ficou 0,1 acima do americano Nyjah Huston, que ficou em terceiro lugar.



A etapa de Sydney é penúltima antes do Super Crown, que acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro, em São Paulo.