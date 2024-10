Notas esportivas

Inter - Após quatro dias de folga por conta da Data Fifa, o Colorado se reapresenta nesta quinta-feira, a partir das 15h30min, no CT Parque Gigante. O foco está no Gre-Nal 443, no dia 19, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Brasileirão. A única pendência no retorno às atividades fica por conta de Ricardo Mathias. O atacante foi punido pelo STJD, por uma briga no sub-20, em duelo com o próprio Grêmio. A dúvida do clube é se a punição se aplica na categoria profissional, que deixaria o jovem de fora do clássico. O gancho é de quatro partidas. Justiça - O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento que pode destituir Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. A discussão do caso não trata de alguma irregularidade diretamente cometida pelo atual mandatário. Mas da validade do Ministério Público do Rio de firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a entidade esportiva. Foi um documento como esse que serviu de alicerce para a eleição da CBF vencida pelo dirigente. Se o TAC for invalidado, todas as medidas posteriores a ele caem por terra. Apostas - O Ministério da Fazenda atualizou a lista de empresas de apostas online que poderão atuar até o fim deste ano no Brasil. E reformulou também a relação de empresas com autorização "no âmbito estadual", rol do qual passou a fazer parte a Esportes da Sorte, patrocinadora do Grêmio e do Corinthians, como uma das marcas da Esportes Gaming RJ LTDA. A inclusão dá sobrevida à empresa -ainda fora da lista nacional- e oferece algum alívio ao clube paulista, que depende dos aportes de seu principal parceiro. Argentina - A seleção conseguiu deixar Miami, no estado da Flórida, em meio à chegada do furacão Milton, nesta quarta-feira, e embarcou para enfrentar a Venezuela, pelas Eliminatórias. A delegação deixou Miami às 16h, no horário de Brasília. Eles estavam presos nos EUA desde ontem por causa do cancelamento do voo em decorrência do furacão. Tênis - Bia Haddad venceu a russa Veronika Kudermetova, na madrugada desta quarta e avançou às oitavas de final do Torneio de Wuhan, na China. A tenista brasileira superou a rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Na próxima fase, a partir das 9h15min desta quinta, Bia enfrenta a polonesa Magdalena Frech, atual 27ª do mundo.