Casa de apostas que patrocina o Guarani vai encerrar operações no Brasil

Além da luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani tem outro problema nesta reta final de temporada. Sua patrocinadora master, a casa de apostas Dafabet, desistiu de continuar seus serviços no Brasil e encerrará suas operações a partir desta quinta-feira (10).

A saída da empresa do País não deve afetar muito as contas do Guarani, que já teria recebido o valor integral referente ao ano de 2024. Agora, porém, o clube terá que procurar e abrir novas negociações para definir um novo patrocinador.

A Dafabet colocou um aviso em seu site oficial com a decisão. "Lamentamos informar que a Dafabet encerrará suas operações de jogos online no Brasil a partir de 10/10/2024. Pedimos a gentileza de sacar qualquer saldo remanescente em sua conta o mais rápido possível. Certifique-se de que todas as solicitações de saque sejam enviadas até 15/10/2024", diz parte do comunicado.

Em comunicado, o clube de Campinas informou que não estampará a marca da patrocinadora nos próximos jogos. "O Guarani Futebol Clube informa que, devido a questões de regulamentação junto ao governo federal, a Dafabet, nossa atual patrocinadora master, não poderá estampar sua marca na camisa do clube por um período determinado (até que suas atividades sejam regulamentadas junto aos órgãos oficiais do Brasil). Desta forma, a Dafabet decidiu ceder seu espaço na parte frontal do uniforme para o StarsTEA, projeto recente do Guarani FC que visa promover a inclusão social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)."

A Dafabet foi anunciada como patrocinadora master do Guarani em julho deste ano para exibir a marca na parte frontal do uniforme até o fim do Campeonato Paulista de 2025, com prioridade para renovação. Além do uniforme, a marca da casa de apostas também vinha sendo estampada nas placas de publicidade das partidas oficiais, no vestiário e durante as coletivas de imprensa.

Com a regularização das casas de apostas, o governo federal lançou recentemente uma lista com as empresas aptas a continuar no Brasil e a Dafabet não foi incluída, o que levantou dúvidas sobre a continuidade do acordo. Depois, mesmo com atualizações da lista, a Dafabet não apareceu e sua saída se confirmou nesta semana. O Guarani ainda não se pronunciou sobre o caso, mas já entrará no jogo desta quarta-feira sem o logo da empresa estampado em seu uniforme.