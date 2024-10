Savinho vê Brasil pronto para a volta por cima nas Eliminatórias: 'Chegou a hora'

Em sua primeira temporada no Manchester City, sob o comando do técnico espanhol Pep Guardiola, o atacante Savinho já virou a chave e tem as atenções voltadas para a seleção brasileira. Convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra o Chile e o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o jogador disse que o grupo está pronto para virar a página.



"Chegou a hora, chegou um momento muito bom para todos os jogadores, para mostrar mesmo o que é o Brasil, onde a gente merece estar. Com certeza, todos que foram convocados têm em mente fazer isso, de voltar a fazer o Brasil ganhar partidas, de a torcida também gostar dos nossos jogos quando vai ao estádio", afirmou o atacante.



O discurso do atleta se refere à incômoda posição da seleção nacional na tabela de classificação da competição. Na quinta colocação, o Brasil tem 10 pontos e apenas três vitórias em oito confrontos. A Argentina surge na classificação como líder isolada com 18.



Convocado em setembro para os duelos frente ao Equador e Paraguai, o atleta foi cortado por motivo de lesão. Dessa vez, ele espera escrever um roteiro diferente neste curto período.



"Infelizmente fui cortado da última convocação, mas me recuperei rápido porque o Manchester City me deu suporte. Agora estou de volta e minha expectativa é muito boa para esses dois jogos", afirmou o atleta.



O Brasil, que vem de derrota para o Paraguai, busca uma reabilitação imediata no torneio. O primeiro encontro está marcado para esta quinta-feira, em Santiago, diante do Chile, às 21h, pela 9ª rodada. Na próxima terça-feira, a equipe de Dorival Júnior vai atuar como mandante e recebe o Peru, às 21h45, em Brasília.