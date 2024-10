Valverde reforça desabafo de Suárez sobre "indiferença de Bielsa" no Uruguai

Em entrevista à imprensa uruguaia, o meia Valverde confirmou as palavras de Luís Suárez sobre o técnico Marcelo Bielsa ser "indiferente" com os jogadores da seleção uruguaia. Valverde disse que tudo que Suárez afirmou sobre o treinador da seleção uruguaia é verdade: "O que ele disse é tudo verdade. Não mentiu e nem exagerou em nenhum momento. Falo por mim e por todos os meus companheiros, quando digo que os assuntos devem ser resolvidos no vestiário."

Suárez disse em entrevista ao canal DSports que jogadores do Uruguai fizeram reunião para que Bielsa ao menos os cumprimentasse: "Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelos menos nos desse bom dia. Houve companheiros que até consideraram: 'Luis, vou jogar a Copa América e depois não jogo mais'. Estamos chegando a um ponto difícil."

O camisa 8 do Real Madrid ainda afirmou que Suárez não precisa pedir autorização para dizer o que pensa. "Ele é ídolo de todo o Uruguai e não precisa de permissão para falar o que bem quiser, vive o futebol com uma paixão tremenda e pode fazer o que quiser." Vale ressaltar que centroavante, hoje no Inter Miami, se aposentou da seleção uruguaia recentemente.