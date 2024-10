São Paulo - O clube confirmou ontem que mandará o seu jogo com o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partida será no dia 16 de outubro, quarta-feira, às 21h45. A mudança de local foi solicitada pelo clube por causa da reforma que acontecerá no gramado do MorumBis após a série de shows do cantor Bruno Mars. Uruguai - O meia Valverde confirmou as palavras de Luís Suárez sobre o técnico Marcelo Bielsa ser "indiferente" com os jogadores da seleção uruguaia. O volante disse que tudo que Suárez afirmou sobre o treinador da seleção uruguaia é verdade: "Não mentiu e nem exagerou em nenhum momento. Falo por mim e por todos os meus companheiros, quando digo que os assuntos devem ser resolvidos no vestiário". Pogba - Após ter reduzida sua punição por doping, o meio-campista recebeu um "puxão de orelha" dos juízes que julgaram seu caso na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Na decisão, divulgada oficialmente ontem, o tribunal apontou que o francês poderia ter sido mais cuidadoso em seu tratamento, que acabou gerando uma contaminação de amostra em caso de doping. Evra - O ex-jogador, com passagens por Manchester United, Juventus e outros clubes, anunciou na última semana a criação de um aplicativo que promete ser o novo "LinkedIn do futebol". Ex-lateral divulgou através do seu Instagram a criação do aplicativo Player. Nele, jogadores em evolução podem publicar seus vídeos e estatísticas para que agentes e outros profissionais do esporte os observem e ofereçam contratos. Obituário - O ex-meia Johan Neeskens, um dos pilares do Carrossel Holandês nas Copas de 1974 e 1978, morreu no domingo, aos 73 anos. A Federação Holandesa lamentou a morte do ídolo. Ele era um embaixador da entidade e estava na Argélia em um projeto social, quando adoeceu. Ralf Schumacher - Desde que o ex-piloto assumiu relacionamento com o empresário Etienne Bousquet-Cassagne, sua vida tem ganhado os holofotes, principalmente quando relacionado à sua ex-mulher, Cora Brinkmann. Desta vez, o filho do casal e sobrinho de Michael Schumacher, David, veio a público defender o pai dos ataques sofridos pela sua mãe. Recentemente, ela afirmou que teria se sentido "usada" no relacionamento com o ex-piloto - o casamento durou 14 anos.