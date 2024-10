Série B - Resultados da 30ª rodada, na sexta: América-MG 2x1 Coritiba, CRB 3x2 Paysandu, Avaí 0x0 Brusque e Amazonas 1x0 Novorizontino. No sábado: Ponte Preta 1x0 Botafogo-SP, Ituano 1x0 Guarani e Mirassol 1x0 Vila Nova-GO. Encerrando a rodada, jogam hoje, às 21h: Sport x Ceará e Goiás x Santos. Série C - Pela 6ª e última rodada do quadrangular, neste sábado, o Ypiranga perdeu para a Ferroviária-SP, por 4 a 2, e deu adeus ao sonho do acesso à segunda divisão nacional. No outro jogo da chave, o Athletic-MG bateu o Londrina por 2 a 1, e se classificou junto aos paulistas. Seleção brasileira - O Brasil teve mais três baixas na lista de convocados para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o Real Madrid anunciou que Vinicius Júnior teve constada uma lesão cervical. O meio-campista Andreas Pereira, ex-Flamengo e atualmente no Fulham, foi convocado no lugar de Vini. Já o goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado para o lugar de Alisson, do Liverpool, com uma lesão na coxa. O zagueiro Fabricio Bruno foi chamado para a vaga de Éder Militão, também com uma lesão na coxa. André Balada - Revelado pelo Santos e com passagens por diversos grandes clubes do País, como Corinthians, Atlético-MG, Grêmio, Vasco e Sport, o atacante anunciou nesta sexta-feira sua aposentadoria. Aos 34 anos, ele vai continuar investindo no futebol, mas fora dos gramados, administrando a SAF da Cabofriense, onde começou na base. MMA - No evento principal do UFC 307, em Salt Lake City, Alex Poatan mostrou por que é o lutador mais temido do MMA no mundo atualmente e manteve o cinturão dos meio-pesados da organização ao nocautear Khalil Rountree Jr. no quarto round neste sábado. O brasileiro teve dificuldades nos três primeiros rounds, mas no quarto round enfim acertou uma sequência de golpes que deixaram o norte-americano completamente ensanguentado. Tênis - Laura Pigossi conquistou o título do Torneio Internacional Feminino de Tênis - Ano VII - Engie Open, competição de nível ITF W75 que acontece nas quadras de saibro do Clube Paineiras, do Morumby. A número 2 do Brasil e 144ª do mundo venceu a italiana Beatrice Ricci, por 6/7 (3/7), 6/3 e 6/3.