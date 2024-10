Veja onde assistir a final da Copa do Mundo de futsal, entre Brasil e Argentina

De volta à final da Copa do Mundo de futsal após 12 anos, o Brasil quer recuperar os momentos de glória na modalidade. Valendo o hexacampeonato, a seleção encara a Argentina, neste domingo (6), às 12h, na Humo Arena, no Uzbequistão. O páreo é duro, já que os hermanos chegam para sua terceira decisão seguida — foram campeões em 2016, batendo a Rússia na final, e ficaram com o vice em 2021, quando perderam para Portugal. A transmissão do confronto fica por conta do SporTV, na televisão fechada, e da CazéTV e do Fifa+, no streaming.