Dorival Júnior convoca Beraldo para a seleção brasileira após grave lesão de Bremer

O zagueiro Beraldo, do PSG, foi convocado para o lugar do lesionado Bremer na seleção brasileira. A CBF anunciou a convocação de Beraldo nesta quinta-feira (03). O zagueiro atuará contra Chile e Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O defensor do clube francês substitui o zagueiro da Juventus, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante partida contra o Red Bull Leipzig na última quarta (2), pela Liga dos Campeões.