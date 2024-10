Liga dos Campeões - Resultados da 2ª rodada, nesta quarta: Shakhtar Donetsk 0x3 Atalanta e Girona 2x3 Feyenord, Benfica 4x0 Atlético de Madrid, Liverpool 2x0 Bologna, Leipzig 2x3 Juventus, Lille 1x0 Real Madrid, Sturm 0x1 Brugge, Aston Villa 1x0 Bayern e Dínamo Zagreb 2x2 Mônaco. Série B - Dando a largada na 30ª rodada, o Operário-PR recebe a Chapecoense, às 21h30min. Futsal - A seleção brasileira está de volta à final da Copa do Mundo após 12 anos. Em partida disputada nesta quarta-feira, na Humo Arena em Tashkent, capital do Uzbequistão, o Brasil venceu a Ucrânia por 3 a 2, com grande atuação do ala e capitão Dyego, autor dos três gols da equipe. Na decisão, marcada para domingo, às 12h, a seleção encara o vencedor do confronto entre Argentina e França, que acontece nesta quinta, às 12h. Santos - O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, anunciou ontem que tem um acordo com a WTorre para a construção do novo estádio. O documento, segundo o dirigente, será assinado num prazo de dois meses. A nova arena será construída no lugar da Vila Belmiro, que será demolida. Corinthians - Barrada pelo governo, a Esportes da Sorte terá de pagar multa de R$ 100 milhões caso o clube paulista decida rescindir o contrato. O Alvinegro pode encerrar a parceria a qualquer momento, se houver nulidade da concessão ou cassação da licença de operação da casa de apostas. Barcelona - O clube espanhol contratou o goleiro polonês Wojciech Szczesny, que estava livre no mercado, após ele voltar atrás em sua decisão de se aposentar para ajudar o time catalão em meio à lesão de Marc-André ter Stegen, que ficará bastante tempo afastado. Tênis - Carlos Alcaraz reagiu após estar perdendo por um set e manteve a calma no tiebreak decisivo para derrotar o atual campeão Jannik Sinner por 6/7(6/8), 6-4 e 7/6(7/3) na final do Aberto da China, nesta quarta-feira, e conquistar seu quarto título da temporada.