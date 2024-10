Liga dos Campeões - Resultados da 2ª rodada disputada nesta terça-feira: RB Zalsburg 0x4 Brest e Stuttgart 1x1 Sparta Praga, Borussia Dortmund 7x1 Celtic, PSV 1x1 Sporting, Slovan Bratislava 0x4 Manchester City, Barcelona 5x0 Young Boys, Leverkusen 1x0 Milan, Inter de Milão 4x0 Estrela Vermelha e Arsenal 2x0 PSG. Dando sequência, nesta quarta, jogam, às 13h45min: Shakhtar Donetsk x Atalanta e Girona x Feyenord. Às 16h: Benfica x Atlético de Madrid, Liverpool x Bologna, Leipzig x Juventus, Lille x Real Madrid, Sturm x Brugge, Aston Villa x Bayern e Dínamo x Mônaco. Futsal - Brasil e Ucrânia se enfrentam nesta quarta-feira, às 12h, pela semifinal da Copa do Mundo. A partida ocorre na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão. SporTV, Globoplay, Cazé TV e Fifa anunciam a transmissão ao vivo. CBF - A entidade anunciou uma transferência de R$ 20 milhões aos clubes gaúchos como ajuda para custear as despesas extras enfrentadas pelos times nos últimos meses em razão das enchentes. Os recursos vão beneficiar tanto as equipes da Série A quanto as das demais divisões nacionais e também da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. A entidade não detalhou como será a distribuição e o repasse deste dinheiro, que deverá cobrir os gastos com logística, principalmente de transporte e hospedagem dos clubes. Corinthians - Augusto Melo, presidente do Timão, comunicou de forma equivocada a data de compra de Hugo Souza, e o clube paulista terá de pagar R$ 500 mil ao Flamengo para escalar o goleiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente corintiano afirmou que o clube poderia adquirir os direitos econômicos de Hugo Souza a partir desta terça. No entanto, a cláusula de compra no contrato de empréstimo do goleiro passa a valer só a partir do dia 10 de outubro. São Paulo - Luis Zubeldía pode estar de saída do clube. Segundo o canal de televisão argentino TyC Sports, o treinador de 43 anos acionou seus advogados junto ao Boca Juniors para tratar de uma possível transferência ao clube argentino. Segundo apurou o Estadão, o Tricolor não recebeu nenhuma proposta oficial pelo técnico e trata o caso apenas como especulação.