Alcaraz e Medvedev vencem e vão se enfrentar em Pequim; Sinner também avança

Sem dar chances para zebras, os principais favoritos ao título do Torneio de Pequim venceram suas partidas nesta segunda-feira. O italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz e o russo Daniil Medvedev avançaram sem perder sets na competição de nível ATP 500, que terá o espanhol contra o russo numa das semifinais.

Demonstração reação após decepcionar no US Open, Alcaraz obteve sólida vitória sobre o russo Karen Khachanov pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. O triunfo garantiu o retorno do espanhol à vice-liderança do ranking, superando o alemão Alexander Zverev, que não competiu na capital chinesa.



A boa campanha em Pequim também confirma o bom momento de Alcaraz, que vinha de uma dura derrota na final olímpica contra Nova Djokovic e de uma queda precoce no US Open. Desde então, foram sete vitórias consecutivas, entre Copa Davis, Laver Cup e a chave chinesa.



Na semifinal, Alcaraz terá pela frente outro tenista da Rússia. Será o oitavo confronto entre os dois tenistas no circuito profissional, com cinco vitórias do espanhol e apenas duas do russo. Nesta segunda, o número cinco do mundo superou o italiano Flavio Cobolli por 6/2 e 6/4.



A outra semifinal terá o líder do ranking Jannik Sinner e o tenista local Yunchaokete Bu, grande surpresa da competição. Após eliminar o cabeça de chave Lorenzo Musetti, o representante da casa surpreendeu o russo Andrey Rublev, também em sets diretos, por 7/5 e 6/4. Convidado da organização, Bu é o atual 96º do mundo.



Sinner, por sua vez, despachou o checo Jiri Lehecka por 6/2 e 7/6 (8/6). O italiano, cabeça de chave número 1 do torneio, ganhou uma forte distração extraquadra neste fim de semana, ao ser informado de que a Agência Mundial Antidoping (WadA, na sigla em inglês) recorrer da decisão que o inocentou de um caso de doping. Assim, ele agora corre o risco de ser suspenso por até dois anos pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).